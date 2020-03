Patrice Talon invite les Béninois au respect des règles de prévention

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon se préoccupe de la santé des populations. A travers une publication sur sa page Facebook, il invite les Béninois à « suivre et à mettre en application les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires du pays ». « Il y va de l’intérêt de chacun et de tous », a-t-il souligné.

Pour le chef de l’Etat, la prévention du Coronavirus est « une question de responsabilité individuelle et collective ». Patrice Talon rassure du soutien et de l’accompagnement de son gouvernement à « mettre en œuvre tout le dispositif de prévention ».

« Se laver les mains régulièrement, éviter les contacts physiques au maximum, garder une distance de sécurité raisonnable, sont quelques règles à suivre par tous », a-t-il rappelé. Le chef de l’État indique que « chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres. Il y va de l’intérêt général de notre nation ». « En suivant les mesures préventives avec rigueur, en tant que citoyen responsable, je me protège et je protège les autres contre le Coronavirus ! », a lancé le chef de l’Etat.

F. Aubin AHEHEHINNOU

15 mars 2020 par