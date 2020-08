Patrice Talon fier d’avoir reçu Sakinatou

A travers une publication sur sa page Facebook, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a exprimé sa fierté d’avoir reçu en audience ce mercredi 19 août 2020, l’héroïne Sakinatou Harouna.

« J’ai eu le plaisir et la vive émotion de recevoir au palais de la Marina ce mercredi 19 Août 2020, notre compatriote Sakinatou Harouna, une brave héroïne qui a sauvé 5 compatriotes lors du naufrage survenu le 3 août dernier sur le fleuve Okpara à Woria », a écrit le chef de l’Etat. « J’ai personnellement tenu à lui transmettre, au nom du gouvernement, toutes nos félicitations et l’ai remerciée en mon nom propre pour cet acte de bravoure », a-t-il ajouté.

Sakinatou Harouna selon le chef de l’Etat, représente désormais aux yeux des fils et filles du Bénin, « un modèle de bravoure et d’altruisme ».

Après avoir encouragé « chaque Béninoise et chaque Béninois, où qu’il soit, à ne ménager aucun effort pour spontanément sauver des vies quelles qu’elles soient, en cas de situation périlleuse », le président Talon a renouvelé ses sincères condoléances aux familles des victimes de ce tragique naufrage.

Au cours de l’audience à la Marina, le chef de l’Etat pour lui témoigner la reconnaissance de la Nation, a décidé de l’élever au rang de Chevalier de l’Ordre national du Mérite du Bénin.

Merci à l’héroïne de Woria de nous rendre si fiers d’être Béninois.

F. A. A.

