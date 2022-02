Patrice Talon et ses invités contemplent les trésors royaux

Le vernissage « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » a eu lieu ce samedi 19 février 2022 en présence du Chef de l’Etat Patrice Talon.

Les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina abritent les 26 trésors royaux restitués par la France et les œuvres contemporaines du Bénin. Le Chef de l’Etat Patrice Talon a effectué une première visite guidée avec les présidents des institutions, les ministres et les invités de marque dont la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot.

Le directeur du programme « Musées » de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme a présenté les trésors royaux (portes en bois sculptées, le trône du monarque, des statues royales anthropo-zoomorphes, tunique, et autres objets). Ils ont aussi pris par la salle du Peuple du Palais, où sont exposées les œuvres contemporaines de plusieurs artistes.

Il y a eu une deuxième visite guidée avec les têtes couronnées, l’empereur de Nikki, les rois de Djougou, de Kétou, Allada et autres. Face aux têtes couronnées, le chef de l’Etat Patrice Talon est revenu sur l’histoire des royaumes du Bénin, les circonstances des biens culturels, pillés dans les palais d’Abomey par les troupes françaises en 1892 jusqu’à l’indépendance du Bénin. Selon Patrice Talon, le Bénin va poursuivre les négociations pour la restitution du reste de ses trésors même si ce n’est pas la totalité. Patrice Talon est fier de l’exposition des œuvres. Il invite les Béninois notamment les enfants à faire massivement le déplacement pour contempler les œuvres du Bénin.

L’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ›› ; c’est 26 trésors royaux ; 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora ; 106 œuvres contemporaines.

Le Palais de la Marina ouvre ses portes au public du 20 février au 22 mai 2022 pour une expérience unique au cœur de l’art patrimonial et de l’art contemporain du Bénin. Les horaires et jours de visite sont : Jeudi et Vendredi : 15H 00 à 18H 30 ; Samedi et Dimanche : 10H 00 à 18H 30 et une nocturne mensuelle évènementielle et des lectures publiques interactives chaque dernier samedi du mois de 19h00 à 22h00. L’accès est libre et gratuit.

19 février 2022 par