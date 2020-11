Patrice Talon en tournée nationale dès ce jeudi

Le président de la République entame ce jeudi une tournée dans les communes. Patrice Talon tiendra des séances avec les Conseils communaux, les Associations de développement, les sages et notables des différentes régions du pays.

L’objectif de la tournée qui débute ce jeudi 12 novembre 2020 est d’échanger avec les populations sur le niveau d’exécution du Programme d’Actions du Gouvernement (Pag). Les observations et les attentes des populations seront également abordées au cours des échanges.

Les dispositions sont prises pour éviter les mouvements de foule tout au cours du passage du Chef de l’Etat en raison de la pandémie de Coronavirus.

Après quatre années de gouvernance et de réalisations, Patrice Talon entre en contact avec les populations écouter leurs appréciations et leurs doléances.

M. M.

11 novembre 2020 par