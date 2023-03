Patrice Talon échange avec le chef de la diplomatie émirienne

En visite de travail à Cotonou, le ministre d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats Arabes Unis Shaikh Shakboot Nahayan Al-Nahyan a été reçu en audience ce lundi 20 mars 2023 par le président béninois, Patrice Talon.

Reçu en audience ce lundi, le ministre d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats Arabes Unis Shaikh Shakboot Nahayan a fait part de la volonté du gouvernement de son pays de renforcer la relation bilatérale avec le Bénin. Face au président Patrice Talon, il a salué les efforts en cours au Bénin pour réaliser une transformation structurelle dans plusieurs secteurs.

Dans les échanges, le Chef de l’Etat Patrice Talon a souligné la nécessité pour « l’Afrique et ses partenaires de dépasser les modèles de coopération basés essentiellement sur l’aide au développement ». Il a soutenu que le Continent « doit accorder la priorité à la promotion des relations économiques et commerciales ».

Shaikh Shakboot Nahayan et Patrice Talon ont passé en revue les domaines de coopération pouvant permettre de renforcer les relations bénino-émiriennes. Il s’agit entre autres des secteurs de l’agriculture, du transport aérien, du port, du tourisme, de la sécurité informatique et de l’intelligence artificielle, ainsi que de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Une délégation émirienne se rendra à la Zone industrielle de Glo-Djigbé pour apprécier les possibilités d’investissement.

Les deux parties ont également décidé d’approfondir les échanges. Une délégation béninoise est attendue dans les prochains jours aux Émirats Arabes Unis pour une visite de travail. Le Chef de l’Etat Patrice Talon a assuré de sa participation à la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques (COP 28), prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Mise en place d’une Coopération technique

Le ministre d’État émirien a aussi tenu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbenonci. Elle a été élargie aux délégations des deux parties. Au terme des travaux, il a été procédé à la signature d’un "Mémorandum d’Entente entre le Bénin et les Émirats Arabes Unis sur la mise en place d’une Coopération technique".

La visite de travail du chef de la diplomatie émirienne à Cotonou fait suite à une invitation du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération béninois, Aurélien Agbenonci, en marge de la 36e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, tenue à Addis-Abeba, les 18 et 19 février 2023.

21 mars 2023 par ,