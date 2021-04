Le chef de l’État Patrice Talon doit briguer un second mandat. C’est ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou dans une interview accordée à Jeune Afrique.

Membre de l’Union Progressiste (UP) Louis Vlavonou dans une interview de Jeune Afrique s’est prononcé sur les réformes économiques et politiques menées par Patrice Talon à la tête du Bénin depuis 2016. Pour la deuxième personnalité du Bénin, l’homme qui a su mener des réformes profondes dans tous les secteurs ces dernières années doit « se représenter pour achever son œuvre ».

Patrice Talon n’a pas encore officiellement annoncé sa décision relative à sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2021. Le Bloc Républicain et Moele-Bénin, deux partis de la mouvance présidentielle l’ont déjà désigné comme leur candidat.

Selon le calendrier de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les déclarations de candidatures à l’élection présidentielle débute le 1er février 2021. Les Béninois seront situés sur la décision du chef de l’Etat dans les prochaines semaines.

AAA.

12 janvier 2021 par