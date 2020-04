Patrice Talon demande de prier pour les malades du Covid-19

La communauté musulmane débute le jeûne du Ramadan ce vendredi 24 avril 2020. Le chef de l’Etat Patrice Talon a eu une pensée à l’endroit des compatriotes musulmans.

« Pour la première fois dans l’histoire religieuse contemporaine de notre pays, nos compatriotes musulmans, en raison de la pandémie de Coronavirus, passeront un mois de jeûne spécial loin des mosquées et lieux de rassemblement habituels », a écrit le président de la République sur sa page facebook.

« Le jeûne du mois de Ramadan constitue l’un des cinq piliers de l’Islam et est donc sacré pour tout musulman », a souligne Patrice Talon.

« Je voudrais à l’aube de ce mois saint, chers compatriotes musulmans, vous inviter depuis vos maisons, à raffermir votre foi et à porter dans vos prières, notre pays, le monde, les malades et tous ceux qui s’engagent de près ou de loin dans la lutte contre ce mal pernicieux », exhorte Patrice Talon.

Le Chef de l’Etat souhaite un bon mois de Ramadan aux musulmans. « Puisse Allah le très miséricordieux accompagner chacun de vous et recevoir vos prières afin que, promptement, nous sortions de cette crise sanitaire sans précédent. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous », a conclu le président Patrice Talon.

23 avril 2020 par