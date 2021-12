Patrice Talon à l’Assemblée nationale ce mercredi

Le chef de l’Etat Patrice Talon est attendu à l’Assemblée nationale, ce mercredi 29 décembre 2021, à Porto-Novo pour délivrer son message sur l’état de la Nation.

Patrice Talon sera face aux députés ce mercredi à l’occasion du traditionnel message sur l’état de la nation. C’est une exigence de l’article 72 de la Constitution béninoise. Cet article stipule que « le président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée nationale sur l’état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l’Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée ». Réélu en avril dernier à la tête du Bénin pour un second mandat, le chef de l’Etat va faire le bilan des réalisations de son gouvernement au titre de l’année 2021 et dévoiler les perspectives pour 2022.

A.A.A

28 décembre 2021 par