Pascal Zantou, nouveau docteur à l’UAC

Pascal Zantou accède au grade de Docteur au département d’histoire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). L’ancien Conseiller à la Haac a soutenu sa thèse mercredi 30 mars 2022.



« L’aide publique au développement à l’épreuve des stratégies des acteurs au Dahomey/Bénin : Cas du Pnud (1974-2015) », est le thème de la thèse de soutenance de Pascal Zantou. L’impétrant a planché devant un jury international en présentiel et par visioconférence, mercredi 30 mars 2022, à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Partant de l’expérience du Bénin ex Dahomey, les travaux de recherche de Pascal indiquent que l’aide publique au développement est hypothéquée par les orientations idéologiques, politiques et économiques. L’impétrant met en cause les stratégies des acteurs tels que l’Etat, les collectivités décentralisées et la société civile qui influencent la mise en œuvre de l’aide publique au développement. Reconnaissant, cependant qu’« aucun pays au monde ne peut se passer de l’aide », Pascal Zantou a souhaité qu’en lieu et place de l’option par laquelle le partenaire impose un ou des projets que les ressources soient affectées au budget de l’Etat et que celui-ci en dispose selon les priorités nationales.

Pascal Zantou est élevé au grade de Docteur au département d’histoire de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) à l’issue de la présentation des résultats de ses recherches. Les travaux ont été conduits sous la direction des professeurs Sébastien Sotindjo et Didier Houénoudé. Le professeur Romuald Tchibozo a présidé le jury international de soutenance.

Pascal Zantou fut journaliste et Conseiller à la Haac, 5è mandature.

