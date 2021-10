Le Garde de Sceaux a indiqué la position du Bénin par rapport à l’homosexualité. Sévérin Quenum a donné cette précision, lundi 25 octobre 2021, lors d’une conférence conjointe organisée avec la ministre des affaires sociales, le ministre de la santé et le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Les clarifications ont été données sur les lois votées à l’Assemblée nationale récemment. Lors d’une conférence de presse conjointe animée par trois ministres et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la justice a levé l’équivoque sur un sujet qui choque certaines sensibilités : l’homosexualité. Donnant la position du gouvernement, le ministre de la justice a indiqué qu’il n’est « pas question de légaliser l’homosexualité au Bénin ».

Pour le gouvernement et le législateur, le mariage est toujours entre un homme et une femme. « Il n’y a aucune commune mesure entre la loi sur la santé sexuelle et la reproduction et l’homosexualité. En tout état de cause, notre code réaffirme dans son article 118 et 113 que : le mariage ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme tous âgés d’au moins 18 ans (…). Nous n’entendons pas changer de cadre et nous n’entendons pas faire changer de mœurs aux uns et aux autres pour ce qui concerne les relations autant que ça concerne le sexe », a expliqué Me Séverin Quenum, le 25 octobre 2021.

