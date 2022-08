Pas de lien entre la présence de Macron et la libération de détenus

La libération d’une trentaine de détenus au Bénin est liée à la visite officielle du président français Emmanuel Macron ? Le porte-parole du gouvernement a répondu à la question vendredi dernier.

Wilfried Houngbédji est formel. « Il n’y a pas de lien à établir » entre la « présence du président français » au Bénin les 26 et 27 juillet et la libération d’une trentaine de détenus.

A en croire le porte-parole du gouvernement, ce n’est pas la première fois que la justice béninoise procède à la libération de prisonniers. Deux ou trois vagues de libération ont été déjà faites en ce qui concerne les personnes interpellées dans le cadre des actes posés à l’occasion de l’élection présidentielle de 2021 au Bénin.

« L’agenda de la justice a fait qu’une nouvelle vague de libération intervienne pendant que notre hôte était là », a martelé le porte-parole du gouvernement. « Autrement, on (la justice, NDLR) aurait peut-être attendu des visites par le passé pour procéder aux autres libérations. Il adviendra sans doute d’autres, est-ce qu’on attendrait que de nouvelles visites se fassent dans notre pays pour que les gens dont les dossiers ont été étudiés par la justice qui acquiert la conviction qu’elle a suffisamment d’éléments pour ne plus les garder mais les mettre sous convocation afin qu’en temps de besoin, ces personnes soient convoquées pour venir répondre aux questions que la justice leur soumettrait. Donc, je pense qu’il n’y a pas de lien à faire en l’espèce », a expliqué Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement.

Marc MENSAH

5 août 2022 par