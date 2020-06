Pas d’amélioration de la place des femmes dans les mairies

70 femmes sur 1.815 candidats sont élues conseillères au terme des élections communales et municipales 2020.

04 femmes sur 77 sont élues ou désignées maires au titre de la quatrième mandature de la décentralisation. Un tableau sombre pour la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision.

De 2003 à 2015, peu de femmes ont été élues conseillères. Leur représentativité était de 3,67 % en 2003 ; 4, 37 % en 2008 et 4, 66 % en 2015.

Au terme des élections communales et municipales du 17 mai 2020, seulement 70 femmes conseillères sur 1.815 sont élues soit 3,86 %. Un taux qui est largement inférieur au 30 % souhaité par les diverses organisations de la société civile.

Sur les 70 femmes conseillères, 04 femmes ont été désignées pour diriger des communes pendant les six prochaines années, soit 5,19 % de femmes maires contre 4,66 % lors de la mandature 2015-2020.

Zinatou Saka Osseni Alazi, Lucie Ablawa Sessinou, Karamatou Fagbohoun et Bibiane Adamazè Soglo sont les femmes maires respectivement à la tête des communes de Kandi, Kétou, Adja-Ouèrè et Toffo. Cette représentativité demeure cependant faible au regard des nombreuses séances de sensibilisation et de plaidoyers des organisations non gouvernementales et autres structures de la société civile.

Du positionnement sur les listes, en passant par les élections et la désignation des maires, les femmes sont toujours à la traîne. Et ce, malgré l’article 26 de la Constitution de décembre 1990 qui stipule : « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit ».

La promotion des femmes dans les instances de prise de décisions demeure un défi à relever au Bénin.

A.A.A

10 juin 2020 par