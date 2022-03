Paiement en ligne des taxes et impôts dès le 1er avril 2022

A partir du 1er avril 2022, le paiement de taxes et impôts ne se fera plus en espèces ou par chèque pour certains contribuables. Tous les paiements se feront en ligne par les grandes et moyennes entreprises.

Les grandes et moyennes entreprises invitées à payer leurs taxes et impôts en ligne à partir du 1er avril 2022. La Direction générale des Impôts (DGI) à travers un communiqué a rendu l’information publique. Selon le communiqué signé du directeur général, Nicolas Yenoussi, cette décision a été prise dans le cadre de la réforme de dématérialisation des services. Il invite les grandes et moyennes entreprises à prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au paiement de leurs taxes et impôts « strictement en ligne », ou par virement bancaire.

F. A. A.

