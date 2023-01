PRIONS SANS ...SEXE.

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon j’ai beau me pinter depuis des jours, je n’ai pas le hic ou le chic de pouvoir aborder ici cette affaire de supposées jambes marocaines envoyées en l’air ou maintenues au sol à Alger, et qui aurait valu un grave ennui suspensif de cinq ans à un de vos cousins reporter sportif, qui à force de travail était devenu un des meilleurs dans son domaine, et recruté à la CAF.

Facon votre cousin, Mon Neveu Patou, ici au pays avec son arsenal de mesures de discriminations positives, de lois et d’organes de promotion et de protection prend fait et cause pour la gente féminine là, il vaut mieux prier pour que cette affaire n’ait pas montée dans l’avion pour rentrer aussi sur Cotonou...

Et vous mes Neveux et Nièces, qui ajoutez à cette prière, que Dieu éloigne de certaines femmes toute idée de "Me too" par ici, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

26 janvier 2023 par