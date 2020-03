Les Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) pourront désormais se raccorder facilement

au réseau de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB). C’est l’une des initiatives prises par la SONEB dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au Bénin. Elle vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion de nouveaux investissements.

A travers un communiqué en date du 26 février 2020, la Société nationale des eaux du Bénin informe le public qu’elle offre des facilités d’accès à l’eau potable aux PME et aux PMI en rendant gratuit sur toute l’étendue du territoire national, leur raccordement initial au réseau d’eau de la SONEB.

Selon le communiqué signé de la personne responsable des marchés publics, pour compter de ce lundi 02 mars 2020, toute PME ou PMI sociétaire, propriétaire de son immeuble et jouissant d’un permis de construire, et de la proximité immédiate du réseau d’eau de la SONEB permettant l’exécution d’un branchement peut formuler gratuitement sa demande de raccordement.

Les demandes sont enregistrées en ligne sur le site web de la SONEB www.soneb.bj.

Le raccordement initial accordé aux PME et PMI est de calibre 15 ou 20, faisable dans un délai de 06 jours ouvrables au maximum.

