PIERRE, JUDAS PILATE, IL CONNAIT !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon le moins qu’on puisse dire, est que son cousin Valentin DJENONTIN depuis son exil français, a l’insomnie bien bavarde. La dernière dont il été objet sur sa page Facebook, fut une profusion de conseils sur fond d’abondantes citations bibliques, à ‘endroit de Patou, à qui il prédit un lâchage en règle de tous ses partisans, disciples, affidés et fidèles aux lendemains de son départ du pouvoir, en 2026 …

Le problème c’est que mon Neveu Valentin, n’a du tout l’air (certainement à cause de l’insomnie), de comprendre qu’il prêche un vieux converti. Au cours de ses trois années d’exil français, PATOU, l’ancien puissant marionnettiste de la scène politique béninoise, a connu déjà toutes les sortes de disciples Saints Pierre, qui même sans attendre le troisième chant du coq l’ont renié 3 fois, des Judas qui n’ont pris que 1O pièces d’argent, et des Ponce Pilate qui ont crié " A mort "avec la foule !

Mais vous mes Neveux et nièces qui ricanez que pour être utile à Patou, le cousin Valentin devrait carrément inventer un autre Evangile, vous êtes tous es pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

31 mars 2023