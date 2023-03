Ouverture du procès d’1 militaire et 3 policiers à la CRIET

L’ex commissaire adjoint du commissariat d’Abomey-Calavi, deux policiers du même commissariat et un militaire, en détention depuis le 10 mars 2023, étaient devant le juge de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) le lundi 27 mars 2023.

Le procès de trois policiers dont l’ex commissaire adjoint du commissariat d’Abomey-Calavi et un militaire poursuivis pour des faits d’« abus de fonction et extorsion de fonds » pour avoir soutiré dix-sept millions (17 000 000) FCFA à un cybercriminel après son interpellation, s’est ouvert lundi 27 mars 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Selon Libre Express, à l’audience, seul le militaire précédemment en service à la Direction des services de liaison et de documentation (DSLD) a fait ses dépositions. Il reconnaît les faits mais indique avoir demandé deux-cent mille (200 000) au cybercriminel et non quatre millions (4 000 000) pour l’aider au retrait de son téléphone et dans des démarches pour la libération.

Selon le militaire, un officier de policier en service au commissariat d’Abomey-Calavi aurait soutiré sept-millions (7 000 000) FCFA au cybercriminel. Le militaire avoue qu’il aurait réclamé sa part s’il avait été informé un peu plus tôt des faits de cet officier de policier.

L’audience a été suspendue avant d’être renvoyée au jeudi 06 avril 2023.

En détention depuis le 10 mars 2023, les trois officiers de police et le militaire retournent en prison en attendant la prochaine audience.

