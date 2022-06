Ouverture de la première audience juridictionnelle de simulation, au titre de 2022

La Présidente de la Haute Cour de Justice a ouvert, ce mercredi 22 juin 2022 à la Cour Suprême à Porto-Novo, une audience juridictionnelle de simulation. C’est en présence du Préfet de l’Ouémé, des Juges à la Haute Cour de Justice, des membres de la Chambre d’instruction, du Ministère public, du Greffe et de certains acteurs judiciaires et personnes ressources. L’objectif est de maintenir la veille pour qu’au moment venu, la juridiction puisse s’acquitter de sa charge avec qualité et rigueur.

Etre prêts à tout moment, maîtriser les textes et la procédure, faire preuve de professionnalisme, se familiariser avec les outils, subtilités théoriques et pratiques : ce sont autant de défis que les différents acteurs de la Haute Cour de Justice sont appelés à relever dans l’accomplissement de la mission constitutionnelle de la haute juridiction. Parfaitement conscients de la nécessité de jouer leur rôle de façon efficace, les Juges, le Ministère public, la Chambre d’instruction et le Greffe, avec en tête la Présidente Cécile Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE, sont décidés à hisser très haut l’étendard de la qualité et de la compétence en se mettant en situation pour qu’au cas échéant, l’approximation et la tergiversation n’apportent un point négatif à la tenue d’une vraie audience. C’est là tout l’enjeu de l’organisation de l’audience de simulation qui constitue la deuxième de la mandature actuelle, la première s’étant déroulée à Natitingou en octobre 2021.

Les enseignements tirés de l’audience juridictionnelle de simulation de Natitingou, ont convaincu les juges et le personnel judiciaire de reconduire l’activité au Plan de Travail Annuel 2022. La mission constitutionnelle de la haute juridiction est en effet délicate et il faut que les différents acteurs soient préparés à assurer cette charge à tout moment. Pour ce faire, une maîtrise et un respect scrupuleux des textes et de la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont indispensables. Et l’une des meilleures voies pour y arriver est de les pratiquer. C’est le but de l’audience juridictionnelle de simulation qui vise donc à contribuer à l’effectivité du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de Justice.

Il est revenu au Président de la Cour Suprême et Juge à la Haute Cour de Justice de souhaiter la bienvenue aux participants. Victor Dassi ADOSSOU a félicité la Présidente de la Haute Cour de Justice pour l’initiative de ce deuxième exercice sous sa mandature. Pour lui, « la mise en œuvre de la responsabilité pénale des membres de l’Exécutif obéit à une procédure complexe qu’il faut pratiquer et maîtriser. C’est cela le but de l’audience juridictionnelle de simulation », a-t-il précisé.

Dans son allocution d’ouverture, la Présidente de la Haute Cour de Justice a rappelé l’actualité de réforme de l’institution annoncée dans le Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026, dans son axe stratégique 2(Consolidation de la bonne gouvernance), pilier I (Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance). Selon elle, « ces éléments donnent raison aux Juges et au personnel judiciaire qui ont reconduit l’activité d’audience juridictionnelle de simulation au Plan de Travail Annuel 2022. En effet, la mission constitutionnelle de la haute juridiction est délicate et il faut que les différents acteurs (Juges, Ministère public, Chambre d’instruction, Greffe) soient préparés à assumer cette charge à tout moment), a-t-elle dit. Cécile Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE a souligné que « Ce procès simulé rentre dans la contribution de la Haute Cour de Justice à l’œuvre de construction et de consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ».

22 juin 2022 par