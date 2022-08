Ouverture ce mardi du 7e séminaire de formation des chefs de corps

Les travaux du 7e séminaire de formation des chefs de corps de l’armée de terre ont été ouverts dans la matinée de ce mardi 16 août 2022. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre délégué en charge de la défense nationale.



Le séminaire de formation des chefs de corps de l’armée de terre est un creuset d’échanges de la haute hiérarchie militaire. C’est aussi une occasion de recyclage et de culture des cadres et mérite de l’armée béninoise. Le ministre délégué en charge de la défense nationale a exhorté les participants à profiter au maximum de cette 7e édition, et d’examiner les défis actuels du terrorisme violent.

Selon le général Abou Issa, ce séminaire est d’une importance capitale pour les responsables de l’armée. Il leur permet de s’approprier les connaissances véhiculées, afin de prendre les décisions justes et d’agir sans faille. Après avoir salué la mémoire des soldats tombés au front, il a loué la bravoure de ceux qui sont encore au contact de la menace terroriste.

Le premier thème exposé à l’occasion du séminaire a trait à la gestion de la logistique au sein de l’armée de terre. Développé par le lieutenant-Colonel COFFE Bandele, il a été suivi avec attention.

F. A. A.

16 août 2022 par