Oncle AGBAYA UNE HISTOIRE DE MOUTON !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon tenez, il se trouve certains de mes Neveux et Nièces mahométans, qui disent à leurs amis en attente des habituels quartiers ou morceaux de mouton de Tabaski, qu’ils ne les auront pas cette année, pour cause de guerre en Ukraine ! Non, ils disent bien qu’ils n’importaient pas leurs moutons de chez Zelinsky ou Poutine par la Mer Noire, mais que les ruminants qu’eux sacrifiaient pour l’Aid El Kebir , étaient élevés au blé et ne mangeaient que du pain ...

Evidemment, mes Neveux et Nièces là nous prennent pour des moutons, et heureusement que notre fête, la fête des moutons, cette année, tombe à quelques encablures des législatives en période pré-électorale, où les nombreux députés sortants, candidats, qui comptent déjà des moutons pour dormir, sont prêts à nous offrir des moutons à cinq pattes, pour ne pas se retrouver moutons noirs dans les urnes en janvier prochain ...

Et pour en revenir à nos moutons, vous tous mes Neveux et Nièces qui voulez jouer aux moutons de panurge en prétextant de la guerre et du prix de l’huile de tournesol , pour ne pas frire la viande avant de me l’envoyer, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

