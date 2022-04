Oncle AGBAYA ! GUY TU N’ES PLUS CANDIDE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs de tout âge et de toute condition ! Depuis que mon petit Neveu GUY en compagnie de mon Neveu GANIOU a été vu à la télé, au sortir de l’exposition de La Restitution à la Révélation, alors que son Guide philosophique, veste et cravate sous soleil, mon Neveu Candide agonisait l’initiative même de cette exposition, nul besoin d’un marc de café ou d’ un verre de sodabi pour voir se profiler entre les deux "Restaurateurs" proclamés de l’Espoir, le désespoir d’un divorce…Il fut apparemment à l’amiable.

A en croire un communiqué du Parti Restaurer l’Espoir, mon petit Neveu GUY serait allé tranquillement chanter du Serge GAINSBOURG à son président "Je suis venu te dire que je m’en vais…", mais ce dernier n’aurait pas eu les cheveux de lui seriner à la Jacques BREL « Ne me quitte pas… " Et à vous tous pagailleurs d’entonner en chœur de crapauds, " Mais où va Guy désormais "… Une chose est certaine, je me suis laissé dire entre deux rasades qu’il ne retournera pas à ABOBO ou à YOUPOUGON, aiguiser son accent des bords de l’Ebrié, à couper au couteau …

Les paris semblent donc désormais ouverts entre vous qui le voyez manger son pain de singe sous le baobab, jouer au palefrenier d’un cheval blanc constamment cabré ou joindre sa main à celle entre temps jugée incendiaire, qui tient une mèche enflammée…De toute façon il n’a pas quitté mon Neveu Candide pour demeurer amuseur public sur Facebook ! Auquel cas il serait vraiment un pagailleur comme vous tous mes Nièces et Neveux !

Votre Oncle AGBAYA

