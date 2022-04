Odjo D. Ogoudele, responsable de l’administration de Lokossa

Le Secrétaire Exécutif de la mairie de Lokossa, Odjo D. Ogoudele, a été investi dans ses fonctions lundi 25 avril 2022. C’est le préfet du Département du Mono, Bienvenu D. Milohin qui a présidé la cérémonie d’installation en présence des conseillers communaux et du personnel de l’administration communale

Assurer l’organisation des services communaux et l’exécution du service, gérer les ressources humaines, financières et matérielles ainsi que l’information et la communication ; ce sont entre autres les rôles confiés au premier responsable de l’administration de la commune de Lokossa Odjo D. Ogoudele.

Selon le Préfet du département du Mono, Bienvenu D. Milohin, l’objectif de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation est de séparer la fonction politique de celle administrative afin de permettre un bon fonctionnement des mairies.

Après lecture des attributions du Secrétaire exécutif par le Secrétaire Général de la Préfecture de Lokossa, le maire Gervais Hounkpe Houenou a passé service à Odjo D. Ogoudele.

Pour mener à bien sa mission, le secrétaire exécutif compte travailler avec le maire, le conseil communal, le conseil de supervision et le personnel de l’administration communale.

A.Ayosso

