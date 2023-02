Le Groupe CANAL+ est très heureux d’annoncer que la série « ÔBATANGA », une co-production signée CANAL+ en Afrique, a reçu le Prix de la Meilleure Fiction Francophone étrangère à l’issue de la 25ème édition du Festival TV de Luchon.

Actuellement à l’antenne de CANAL+PREMIERE en Afrique, et disponible sur l’application My Bouquet Africain en Europe, cette nouvelle série CANAL+ ORIGINAL « ÔBATANGA » est un thriller de six épisodes qui s’ouvre sur la mort mystérieuse d’un entrepreneur à succès au pays fictif du Batanga. Accident ou meurtre ? L’enquête menée par une capitaine révélera l’étendue des luttes d’argent et de pouvoir qui gangrènent ce pays.

Première série écrite par Henri Melingui, jeune camerounais passionné de cinéma, « ÔBATANGA » a été réalisée et produite par Alex Ogou (PLAN A), à qui l’on doit déjà les précédents succès de séries CANAL+ORIGINAL telles que INVISIBLES, CACAO, ainsi que la co-réalisation d’EKI.

Le Groupe CANAL+ est heureux d’avoir accompagné la création de cette série et félicite toutes les équipes qui ont participé à cette production. Cette prestigieuse récompense participe au rayonnement de la série au-delà du continent africain.

FICHE TECHNIQUE & ARTISTIQUE

GENRE : Thriller politique

FORMAT : 6 épisodeS de 52 minutes

PAYS DE TOURNAGE : Côte d’Ivoire

PRODUCTION : Plan A / Alex OGOU

COPRODUCTION : Ý INTERNATIONAL

SCENARISTE : Henri MELINGUI

REALISATEUR : Alex OGOU

CASTING : Roger SalLah, BAMBADJAN BAMBA, Andréa Kakou, Mouna N’Diaye, Arthur Longville, Brice Mapaga, Evelyne Ily, Sidiki Bakaba, Tola Koukoui et FranCk VLEHI …

Diffusion en exclusivité sur LA CHAINE CANAL+PREMIERE EN AFRIQUE

ET DISPONIBLE a la demande dans toute l’europe sur l’application my bouquet africain

et en France sur +D’AFRIQUE, le corner vod du bouquet africain

6 février 2023 par