O4 femmes élues sur 77 maires

Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 ont montré que seules 04 femmes ont accédé au poste de maire contre 73 hommes. Le Bloc Républicain (BR) s’en sort avec deux (02) femmes maires tandis que l’Union Progressiste (UP) et les Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) en ont un (01) chacun.

A Kandi, c’est une conseillère du parti FCBE qui a été élue maire. Il s’agit de Zinatou Saka Osseni Alazi, tisserande de profession et précédemment première adjointe au maire sortant Abibou Orou Gani Bachabi.

Dans la commune de Kétou, le choix a été porté sur Lucie Ablawa Sessinou de l’Union Progressiste (UP). Elle succède à Théophile Dessa.

Les conseillers élus d’Adja-Ouèrè, dans le département du Plateau ont également désigné une femme pour diriger la commune. Il s’agit de Karamatou Fagbohoun, fille de l’homme d’affaires et politique, Séfou Fagbohoun. Elle a été élue sur la liste du parti Bloc Républicain (BR).

A Toffo, dans le département de l’Atlantique, une autre femme a été désignée pour diriger la mairie pour les six prochaines années. Les conseillers majoritaires du Bloc Républicain (BR) ont confié le poste à Bibiane Adamazè Soglo. Précédemment adjointe au maire, elle succède à Urbaine Dègbèhoundé à la tête de l’hôtel de ville de Toffo.

Par ailleurs, plusieurs autres femmes ont accédé aux postes d’adjoint au maire ou de chef d’arrondissement.

Ces élections montrent une fois encore que les responsables de partis politiques ont du mal à positionner les femmes aux postes de décision.

9 juin 2020 par