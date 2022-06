Invité sur l’émission "Le Gouvernement en Actions", la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a évoqué plusieurs réformes prévues par le gouvernement Talon au titre du PAG 2021-2026. Au titre de ces réformes, il y a la réorganisation de l’Administration Publique et les mesures d’amélioration des conditions de travail.

Réorganisation de l’Administration Publique et amélioration des conditions de travail. C’est l’une des réformes qui tient à cœur au gouvernement de Patrice Talon. « Nous sommes conscients que l’administration béninoise n’est pas au mieux de sa forme. C’est vrai que, depuis quelques années, les choses s’améliorent mais ce n’est pas suffisant », a déclaré la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys. Le gouvernement poursuit-elle, a inscrit ce projet pour permettre de réfléchir sur un certain nombre de questions : Quel type d’administration voulons-nous mettre en place, sa taille et le rôle qu’elle doit jouer, sa structuration et comment cela va se présenter.

« C’est tout simplement parce que nous voulons aller vers une administration efficace et efficiente, une administration de développement. Nous ne pouvons pas mettre en place autant de réformes, si elles ne sont pas soutenues par une administration de développement et c’est à cela que nous voulons parvenir », a ajouté la ministre.

Adidjatou Mathys, le projet de note conceptuelle qui va permettre de mettre en place le document cadre définissant les axes stratégiques de la réforme a été déjà élaboré. Cela permettra selon la ministre de savoir ce qui se passe au niveau central de la fonction publique, au niveau déconcentré voire au niveau de l’administration décentralisée.

Pour la mise en œuvre ce projet, le gouvernement va discuter avec toutes les parties prenantes « car tout le monde est conscient de la situation ». « Aujourd’hui, il faut aller vers l’amélioration de notre administration. Dans le cas contraire, les investisseurs ne seront pas motivés à venir s’installer dans notre pays », a conclu la ministre du Travail et de la Fonction Publique.

A.Ayosso

