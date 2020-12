Porto-Novo a accueilli avec ferveur le président Patrice Talon ce samedi 5 décembre 2020, dans le cadre de la tournée de reddition de compte aux populations. La rencontre d’échanges a eu lieu à la maison des jeunes de Djègan- Kpèvi.

Séduit par l’accueil des Aïnonvis, Patrice Talon déclare : « Depuis mon retour de Dangbo pour rentrer dans Porto-Novo, malgré la chaleur, j’ai eu la chair de poule ».

La population a remercié le président Talon pour les nombreuses actions réalisées par le régime de la Rupture depuis 2016.

Pour le maire, il a fallu l’arrivée de Talon au pouvoir pour que la capitale du Bénin devienne une ville moderne. « Chaque jour nous, sommes de plus en plus fiers de la capitale de notre pays », a déclaré le maire.

Porto-Novo a bénéficié de plusieurs projets du gouvernement Talon. Au nombre des réalisations, il y a le bitumage et le pavage de près de 37 km linéaire ; la construction de la rocade sur 7 km ; l’assainissement des voies secondaires, sur 20,090 km ; le projet de construction de la traversée Porto-novo – Misserete ; le Projet d’Appui à la Synergie Locale pour l’Eau (PSL) et le Projet d’Amélioration des services Énergétiques (PASE).



« Ce qui est fait n’est encore rien ››

A cela s’ajoutent la réhabilitation du stade Charles de Gaulle ; celle du Palais-Royal Honmè de Xɔgbonu ; le Projet de Construction du Musée International des Arts et Civilisation du Vodun /orisha et autres.

Engagé à œuvrer pour le développement du Bénin, Patrice Talon déclare : « Je n’ai aucun génie, je n’ai aucun talent. La seule chose que j’ai, est que j’ai été révolté ».

Le chef de l’Etat depuis Porto-Novo a lancé un message d’espoir. « Nous venons de très loin, mais désormais nous irons très loin ». À l’en croire « ce qui est fait n’est encore rien par rapport à ce qui se fera dans les mois, les années à venir ».

Pour Patrice Talon, la ceinture que nous serrons, les efforts que nous faisons sont obligatoires pour que demain notre pays aille mieux.

