‹‹Nous avons pris les mesures qui s’imposent ›› (Talon)

Dans un entretien ce dimanche 29 mars 2020, le président Patrice Talon a parlé du coronavirus au Bénin et notamment des facteurs pris en compte avant l’adoption des mesures par son gouvernement.

Selon Patrice Talon, ‹‹

la ligne de conduite du Gouvernement est la définition et la prescription des actions et mesures de riposte effective, ainsi que leurs timings réalistes de mise en œuvre efficace››.

Pour lui, ‹‹certaines mesures n’ont pas le même degré de pertinence partout et d’autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d’un minimum de temps pour s’apprêter››.

A en croire le Chef de l’Etat, il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps, dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre.

Pour accompagner les réductions de mobilité ou les confinements, explique-t-il, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement.

‹‹ Le Bénin notre pays, a l’instar de la plupart des pays d’Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenions pas compte de tout cela, nous pourrions dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte››, a-t-il affirmé.

D’après Patrice Talon, il faut aussi tenir compte du facteur "après Covid". Il faut combattre le mal et le vaincre, mais ‹‹sans compromettre notre survie après victoire››.

Prendre des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, ne finiront que très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d’atteindre les objectifs.

La grande majorité des Béninois ont un revenu non salarial contrairement aux citoyens des pays développés d’Amérique, d’Europe et d’Asie. ‹‹ Combien de personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre deux, trois ou quatre semaines même sans travailler et vivre des revenus du mois ? Combien ?

Comment peut-on donc, dans un tel contexte où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, décréter sans préavis, un confinement général de longue durée ?››, a-t-il lancé.

Selon Patrice Talon, les mesures prises par son gouvernement et qui vont entrer en vigueur dès le lundi 30 mars ‹‹nous permettront d’empêcher la propagation du virus à l’intérieur du pays, tout en préservant l’activité économique dans une partie du territoire, et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique››.

Il s’agit d’un ‹‹exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité››.

‹‹Nous avons pris les mesures qui s’imposent avec sens de responsabilité et discernement.

Nous veillerons donc sans complaisance à leur respect par tous››, a martelé Patrice Talon.

