Le Chef de l’Etat Patrice Talon a annoncé la mise en place d’une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador. C’est lors de sa visite sur l’état de Bahia situé au nord du Brésil, dans la ville de Salvador où il a été accueilli, vendredi 24 mai 2024, à l’aéroport par le vice-gouverneur de Bahia Geraldo Júnior.

Patrice Talon souhaite renforcer les liens entre le Bénin et le Brésil. Après sa rencontre avec le président brésilien, il s’est rendu à Bahia. Le Chef de l’Etat a eu un tête-à-tête avec le gouverneur de Bahia, Jerônimo Rodrigues. Les autorités des deux pays ont tenu une séance de travail sur la coopération entre le Bénin et Bahia.

« Je suis ému parce qu’ici à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia et pour moi, Bahia c’est un peu le Bénin. Et c’est pour ça que je suis ému, et en même temps un peu frustré », a déclaré Patrice Talon.

Pour Patrice Talon c’est dommage que ces deux communautés ne se connaissent pas assez. « C’est seulement à travers les écrits, les documents, l’histoire qu’on se connaît. Mais le contact humain n’existe pratiquement pas. Bahia ne connaît pas le Bénin. C’est dommage », a-t-il ajouté.

Pour le Chef de l’Etat, « il n’est jamais tard pour réparer, il n’est jamais tard pour faire de bonnes choses ». À en croire Patrice Talon, cette réparation « est utile pour nos générations actuelles ainsi que pour les générations à venir ».

« On peut faire des affaires au Bénin. On peut faire de l’investissement au Bénin. On peut échanger avec le Bénin », a-t-il affirmé. Dans l’objectif de permettre que les Brésiliens découvrent le Bénin et que les Béninois découvrent le Brésil, le Chef de l’Etat Patrice Talon a annoncé la mise en place d’une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador. « J’ai dit au président Lula et au gouverneur, que nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne, voir une ligne directe entre Cotonou et Salvador », a déclaré Patrice Talon.

