« Nous allons lire et décrypter les différents messages que portent cette élection », Abdoulaye Bio Tchané

Le Bloc Républicain parti de la mouvance présidentielle a pu obtenu 28 sièges à l’Assemblée nationale a l’issue des élections du 8 janvier 2023. A travers un message, le secrétaire général national du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané remercie les militants et un décryptage des différents messages que portent l’élection pour d’en tirer toutes les leçons pour l’avenir.

Une analyse de fonds à tous les niveaux et une lecture et un décryptage des différents messages que portent l’élection législative. C’est ce que relève le secrétaire général national du Bloc Républicain au terme de l’annonce des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle ce jeudi. « Chers camarades et militants du Bloc Républicain, les résultats présentent une certaine image de nous qui peut-être différemment appréciée mais qui appelle à tous les niveaux une analyse de fonds », a souligné Abdoulaye Bio Tchané. Avec responsabilité et sans complaisance, poursuit-il, nous allons lire et décrypter les différents messages que portent cette élection pour nous afin d’en tirer toutes les leçons pour l’avenir. Selon le secrétaire général national du Bloc Républicain, le peuple béninois a encore témoigné à travers ces élections législatives toute sa maturité démocratique, « conjuguant au passé les difficultés que notre pays a traversées dans le processus d’appropriation de la réforme du système partisan ».

Abdoulaye Bio Tchané a félicité les camarades élus dans les différentes circonscriptions électorales et aussi tous les partis politiques qui ont participé à ces élections notamment aux partis « Les Démocrates » et « l’Union Progressiste le Renouveau ». « A présent il nous revient à travers l’animation de la vie politique dans notre pays, à amener les populations à continuer de croire en la démocratie, en sa capacité à consolider les libertés, l’épanouissement et surtout le développement et la promotion du bien-être de chacun et de tous », a-t-il ajouté.

Lire l’intégralité de son message

Chers camarades, chers amis, chers compatriotes,

A l’issue de la proclamation des résultats des élections législatives du 08 janvier dernier, je veux ici témoigner tout mon profond respect à nos concitoyens, à notre peuple, qui dans le calme, l’observance des prescriptions des lois électorales et le respect des différentes chapelles politiques s’est librement exprimé sur les différentes offres de législature. Il a encore témoigné de toute sa maturité démocratique, conjuguant au passé les difficultés que notre pays a traversées dans le processus d’appropriation de la réforme du système partisan. Aujourd’hui, les chiffres publiés montrent que c’est avec beaucoup de bonheur que nous pouvons constater l’adhésion de nos populations à ces réformes.

Je veux ensuite exprimer toute ma reconnaissance à chacun de vous, aux candidats, aux militants, aux bénévoles et à tous ceux qui se sont activement impliqués et engagés dans le travail collectif qui a produit le résultat que nous avons. Je veux dire ma gratitude à tous nos concitoyens qui ont cru au projet du Bloc Républicain et l’ont exprimé à travers leur suffrage ; je veux encore rassurer de notre plein engagement à faire en sorte que cette marque de confiance ne soit pas vaine et qu’avec d’autres forces politiques nous travaillerons à concrétiser les promesses faites. C’est le lieu, pour moi, de féliciter les camarades élus dans les différentes circonscriptions électorales et de témoigner ma proximité militante aux camarades pour qui le sort a été différent.

Je veux aussi dire mes félicitations à tous les partis politiques qui ont participé à ces élections notamment aux partis « Les Démocrates » et « l’Union Progressiste le Renouveau ». Cette participation nous a permis de faire ensemble la preuve de la vitalité de notre démocratie. À présent il nous revient à travers l’animation de la vie politique dans notre pays, à amener les populations à continuer de croire en la démocratie, en sa capacité à consolider les libertés, l’épanouissement et surtout le développement et la promotion du bien-être de chacun et de tous. Le Bloc Républicain se tiendra aux côtés de toutes les formations politiques qui seront animées par cette volonté. Bien sûr, le BR continuera de travailler aux côtés du Président Patrice Talon, à encourager toutes les émulations favorables à la promotion du bien-être de nos populations et au développement de notre pays.

Enfin, chers camarades et militants du Bloc Républicain les résultats présentent une certaine image de nous qui peut-être différemment appréciée mais qui appelle à tous les niveaux une analyse de fonds. Croyez-moi, avec responsabilité et sans complaisance nous allons lire et décrypter les différents messages que portent cette élection pour nous afin d’en tirer toutes les leçons pour l’avenir.

Plus Unis, Plus Forts pour construire le Bénin

