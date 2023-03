« Nous agissons chaque jour pour renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes »

Le gouvernement béninois va continuer à agir en faveur des droits des femmes. C’est l’assurance donnée par le ministre d’Etat, Romuald Wadagni à travers une publication sur sa page Facebook ce mercredi 8 mars 2023.

La Journée internationale des droits de la femme est célébrée ce 8 mars 2023. Selon le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances, « la défense du droit des femmes est une priorité et un engagement quotidien ». Au Bénin, informe Romuald Wadagni, sous l’impulsion de Patrice Talon, nous construisons une nation inclusive et agissons chaque jour pour renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes.

A l’en croire, trois axes guident la politique du gouvernement. Il y a le droit à la scolarisation des jeunes filles ; les droits sexuels et reproductifs et la lutte contre toutes les formes de discrimination. « Notre action est reconnue par la communauté internationale », s’est réjoui Romuald Wadagni. Dans le récent rapport Women, Business and the Law 2023 de la World Bank, le Bénin est classé à la 7e position en Afrique (sur 52 pays) et 3e au sein de l’Ecowas-Cedeao (sur 16 pays). « Nous continuerons à agir », a ajouté le ministre d’Etat.

Akpédjé Ayosso

8 mars 2023 par ,