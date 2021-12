« Notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination »

L’un des défis majeurs du gouvernement béninois est la pandémie de Covid-19. Dans son traditionnel message sur l’état de la Nation, ce mercredi 29 décembre 2021, à l’Assemblée nationale, Patrice Talon a insisté sur la vaccination anti-Covid-19.

Selon le chef de l’Etat, la pandémie de Covid-19 « ne cesse d’éprouver le monde et de compromettre gravement l’économie ». « Aucun pays n’est épargné, y compris le nôtre », a-t-il déclaré. La mobilisation de la communauté internationale, notamment scientifique, poursuit Patrice Talon permet d’y faire face avec un certain succès malgré les mutations prévisibles du virus.

L’une des solutions pour lutter contre le coronavirus est le vaccin. Le Chef de l’Etat soutient que « les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables » et la quasi-totalité des cas graves et des décès aujourd’hui concernent les personnes non vaccinées.

La réticence injustifiée qui s’observe au Bénin constitue pour le gouvernement une préoccupation majeure et un défi à relever à tout prix. « Là-dessus, notre devoir en tant que dirigeants, c’est de rassurer nos concitoyens, c’est de ne pas les laisser à la merci des courants complotistes qui prospèrent sur l’ignorance et la peur des populations. Notre devoir, dans ces conditions, c’est de leur dire que les vaccins restent les seules solutions objectives pour venir à bout de la pandémie », a affirmé le Patrice Talon.

Le Bénin doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays le font déjà. « C’est la seule manière de revenir à une vie normale et, les pays qui ne le font pas, risquent de devenir des foyers de complications diverses, surtout avec la multiplication des variants les uns plus virulents que les autres. C’est une perspective qui pourrait conduire à la stigmatisation des pays qui se retrouveraient dans une telle situation », a déclaré le président de la République.

Dans sa lutte contre le Covid-19, le gouvernement béninois a mis l’accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse. « Grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s’améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s’observe maintenant. Nous devons le faire pour contribuer au nouvel équilibre du monde car, en l’état, nous observons combien il se dégrade », souligne le Patrice Talon.

Inverser cette tendance à la cherté de la vie

La pandémie du Covid-19 a fait grimper les prix des produits manufacturés, des produits d’exportation ou des matières premières et même des moyens de transport. « Nous le ressentons gravement, chacun dans son panier, alors même que les droits de douanes, les taxes et les impôts n’ont connu aucune augmentation dans notre pays et que, par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. C’est le signe que le monde est entré dans un cycle de cherté rarement observé (...) », a-t-il relevé

Pour Patrice Talon « nous sommes victimes d’une situation globale et c’est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie ».

« Aussi, sommes-nous solidaires des efforts qui se font partout car, tant que la Covid-19 restera un problème mondial, les grands équilibres seront compromis, notamment dans les pays les moins développés », a conclu le chef de l’Etat.

A.A.A

29 décembre 2021 par