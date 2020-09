Noélie Yarigo, championne de France Elite du 800 m

La Franco-Béninoise de Running 41 Noélie Yarigo a remporté ce dimanche 13 septembre 2020 à Albi le titre de championne de France Elite du 800 m.

Noelie Yarigo est championne de France Elite du 800 m en 2’04’’76. « Elle a couru en patronne, Et la façon dont elle a accéléré dans les 200 derniers mètres est vraiment très intéressante, car c’est là que se gagnent les courses », a notifié son coach Claude Guillaume, depuis le Kenya rapporté par la Nouvelle République. fr.

La Blésoise arrivée à Albi après les meetings en Europe et sa course en Diamond League, jeudi dernier à Rome remporte une fois encore la médaille d’or. Sacrée championne de France Elite, il s’agit là de son deuxième titre national en six mois. Le 1er mars à Liévin, elle a été championne de France en salle du 800 m.

« Vu que je m’étais contentée d’assurer la veille en série, je me sentais prête pour cette finale, que cela parte lentement ou rapidement. La course a été tactique et aux 550 mètres, j’ai choisi de prendre mon destin en main », a déclaré l’athlète de Running 41.

Sa partenaire de Running 41 Saka Souliath Saka a également réussi son « season best » sur 200 m (24’’66). Sur la finale A du 400 m, la Blésoise a fini en 54’’88, proche de son meilleur chrono de l’année (54’’77).

