Nikanor assume ses relations avec Sessimè et Fredia

Sur l’émission Kfé Week-end de TVC, vendredi 9 décembre 2022, l’artiste Nikanor a confirmé sa relation avec la chanteuse béninoise Sessimè.

« Il n’y a rien à dire, Sessimè est une adulte, c’est une grande personne. Je ne pense pas qu’elle viendrait sur les réseaux sociaux écrire ça juste pour amuser la galerie », a déclaré le fils du pays Nikanor.

Le samedi 26 novembre dernier, l’artiste Sessimè a affirmé sur Facebook être en relation avec le fils du pays depuis plus de 5 ans.

Nikanor confirme sa relation avec la fana fana lady et présente aussi la mère de son fils Fredia Kesso comme sa femme.

A la question de l’animatrice de savoir s’il a deux femmes, il répond : « Tu as tiré la conclusion. En plus c’est clair, on a pas besoin de faire polémique autour ».

« C’est vous qui dites qu’elle est deuxième femme. Je ne me suis jamais prononcé par rapport à un classement. Je ne sors pas avec Sessimè, Sessimè, c’est pour les fans. Moi je connais Christelle Guédou. Il y a une différence », a-t-il ajouté.

A.Ayosso

10 décembre 2022 par ,