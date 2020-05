Nicéphore Soglo salue la démarche de Patrice Talon

Malgré leurs nombreux points de divergence, l’ancien chef de l’État Nicéphore Soglo et le président de la République Patrice Talon partagent la même vision sur l’affaire harcèlement sexuel et moral qui secoue l’ORTB depuis quelques jours.

Nicéphore Soglo a salué l’acte posé par le chef de l’État Patrice Talon en accordant une audience aux responsables de l’ORTB et la journaliste Angela Kpeidja, qui dans une déclaration, a dénoncé le harcèlement sexuel et moral dont les femmes de la télévision nationale sont victimes.

« Je suis en désaccord avec le président Talon sur tous les plans sauf sur le dossier présumé harcèlement à l’ORTB », a fait savoir l’ex chef d’État.

Pour lui, Patrice Talon en rencontrant les responsables de cet office, a pris une bonne initiative. « Il s’agit d’un acte qui rend noble la République », a-t-il souligné.

Selon le vice-président du forum des anciens chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, les femmes ont le plein droit de faire ce qu’elles ont envie de faire. Elles sont libres de leurs corps, a-t-il soutenu.

Le président Soglo a félicité l’engagement du chef de l’État Patrice Talon à protéger les femmes dans l’administration. Pour lui, il ne faut pas abandonner les femmes quand elles sont victimes de violences ».

Exhortant les uns et les autres à s’engager dans la défense de la femme, Nicéphore Soglo estime que « ne pas le faire est une forme de discrimination et de violation des droits fondamentaux ».

C’est également « laisser un grand nombre de femmes partout dans le monde dans la peur et la douleur », a-t-il conclu.

F. A. A.

8 mai 2020 par