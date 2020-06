Nestor Idohou pour le développement de Sakété

Elu sur la liste de l’Union Progressiste (UP), Nestor Idohou est désormais le maire de la commune de Sakété pour les six prochaines années. Il a été élu ce samedi 6 juin 2020 au terme de la séance d’installation des conseillers.

Dans sa mission, il sera assisté de Olga Akitobi et Erve Damènou, respectivement aux postes de 1er et 2ème adjoints.

A la suite de sa désignation, le nouveau maire de la commune a appelé tous les fils et filles de Sakété au développement de la commune. Pour lui, les intrigues politiques sont terminées. « Le défi urgent, c’est le défi de développement. Et nul ne serait de trop. Nous sommes aujourd’hui ensemble et c’est aujourd’hui nous allons relever les défis de développement », a-t-il déclaré.

A.A.A

