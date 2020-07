Nécessité de se faire dépister dès l’apparition d’un symptôme

En cas d’apparition d’un symptôme du Covid-19, l’individu doit rapidement se faire dépister. C’est une recommandation du Conseil des ministres de ce mercredi 08 juillet 2020.

Le gouvernement béninois recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l’apparition du moindre symptôme faisant penser à la Covid-19. En cas de contamination au Covid-19, le sujet pourra être rapidement prise en charge. Le dépistage à temps permet aussi d’avoir plus de chances de guérison.

Pour le dépistage quatre centres sont prévus dans la ville de Cotonou. Ils sont répartis comme suit : le Centre de Santé de Agbato à Akpakpa pour les habitants du 1er au 4ème arrondissements ; Homel-Lagune à Tokpa-Hoho, zone du Lycée Technique F. M. Coulibaly pour les 5ème et 6ème Arrondissements ; Ciné le Bénin à Maro-Militaire pour les populations du 7ème au 10ème Arrondissements.

Les populations du 11ème au 13ème Arrondissements pourront se faire dépister au Centre de Santé de Cadjèhoun à côté de l’Eglise catholique Bon Pasteur.

En Conseil des ministres, le gouvernement a instruit le ministre de l’intérieur Sacca Lafia à l’effet de veiller au respect strict des mesures de restriction toujours en vigueur.

Au nombre des mesures, il y a le port obligatoire de masques en tous lieux, le lavage des mains et l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un (01) mètre au minimum entre personnes.

Le Bénin compte environ 1300 cas de confirmés du coronavirus et 21 décès.

