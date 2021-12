Nazaire Sado démissionne du parlement de la CEDEAO

Elu au poste de 2ème questeur de l’Assemblée nationale en remplacement de S.E.M. André Okounlola, le député Nazaire Sado démissionne du parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

La lettre de démission du parlement de la Cedeao du député Nazaire Sado a été transmise, mercredi 1er décembre 2021, à la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale. C’est à l’issue d’une séance plénière tenue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo sous la présidence du général Robert Gbian, premier vice-président de l’Assemblée nationale. Les membres de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme examineront les modalités de remplacement de Nazaire Sado au sein du parlement de la Cedeao.

Un autre dossier relatif au Projet de code général des Impôts a été transmis à la commission des finances et des échanges par le premier vice-président de l’Assemblée nationale à l’issue de la séance plénière du mercredi 1er décembre 2021. Le Projet de code général comporte 659 articles et reprend presque les dispositions, tarifs et taux du Code en vigueur.

Le député Nazaire Sado est élu au poste du 2ème questeur en remplacement du député André Okounlola-Biaou qui a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Russie.

