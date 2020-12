Nazaire Hounnonkpè nommé chargé de mission du PR

Limogé en 2019, l’ancien directeur général de la police républicaine Nazaire Hounnonkpè a une nouvelle fonction.

Selon Frissons Radio, le président Patrice Talon a nommé le général Nazaire Hounnonkpè chargé de mission de la gestion, sécurisation de transhumance et du pâturage. Sa mission est de trouver des solutions pour mettre fin aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Nazaire Hounnonkpè informe la même source, a déjà pris fonction.

Au Bénin, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents. Ces conflits occasionnent d’importants dégâts matériels et humains.

A.A.A.

