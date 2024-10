Nadia SABEH parle de son combat contre le cancer du sein aux femmes de MTN Bénin

MTN a organisé à l’endroit de son personnel féminin la 3 ème session du Y’ello Women Workshop de l’année 2024, à l’hôtel GoldenTulip de Cotonou. Au cours de cette rencontre d’échanges placée sous les couleurs d’Octobre Rose, les invitées d’honneur, l’actrice ivoirienne Nadia SABEH et la cardiologue Dr. Joyce HOUNMENOU ont partagé leurs expériences avec les femmes de MTN Bénin autour du thème « Le bien-être notre allié pour une vie épanouie ».

Lancé en 2020, le « Y’ello Women Workshop » continue de croître en importance et en impact, contribuant chaque année au développement personnel et professionnel des femmes de MTN.

Pour cette 3 ème rencontre de partage et d’échanges placée sous les couleurs d’Octobre rose, les deux invitées d’honneur ont montré que le premier capital c’est d’abord la santé. De ce fait il est important de prendre soin de soi-même. Ensemble, elles ont inspiré les participantes à adopter une approche proactive du bien-être, intégrant des dimensions physiques, mentales et émotionnelles.

En écoutant l’actrice ivoirienne, le thème « Le bien-être, notre allié pour une vie épanouie » cadre bien avec son combat contre le cancer du sein.

Pour mettre l’accent sur la prévention et le dépistage précoce des maladies, des étapes essentielles pour préserver notre qualité de vie et atteindre nos objectifs, Nadia SABEH a martelé qu’il est important d’écouter son corps. Malgré un parcours professionnel exceptionnel, elle a montré comment elle s’est oubliée en voulant faire plaisir aux autres.

« (...) je pense que j’ai sauté cette étape-là. Je me suis concentré sur mon travail pour faire plaisir aux autres et j’ai oublié de prendre soin de moi-même jusqu’à ce qu’en 2024 on me diagnostique cette maladie-là. », a-t-elle reconnu.

C’est un véritable voyage au cœur de la vie, qu’elle continue de vivre avec le soutien inestimable de sa famille, en particulier de son mari, qu’elle décrit comme un pilier essentiel dans cette épreuve.

« Quand j’ai appris la nouvelle, dans les deux premières minutes j’étais dans le déni. Je me dis que ce n’était pas vraiment possible que ça puisse m’arriver. C’était comme un cauchemar. Mais tout de suite la réalité me rattrape. C’est en ce moment que je me rends compte que c’était quelque chose d’assez terrible qui m’arrivait. Je suis abattue moralement. Mon mari essaye de me rassurer. Je me suis mise à mon balcon et j’ai pleuré. Et je me suis adressée à Dieu et j’ai dit pourquoi, pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Pensant que mon défunt père m’écoute, je me suis adressée à lui. Papa qu’est-ce que tu m’aurais dit en ce moment-là ? », se souvient-elle.

Son témoignage va au-delà de son combat individuel contre le cancer du sein ; il s’inscrit dans une démarche de sensibilisation collective, invitant les femmes, les hommes et tous les membres de la communauté à s’unir contre les stigmates associés à cette maladie. « Ce que je veux que les gens retiennent, c’est de prendre soin de soi-même. Au moins une fois par an, allez voir votre médecin. Je me suis laissée aller, c’est ça mon erreur. Derrière le silence se cache quelque chose qui va te tuer. Le cancer du sein et du col de l’utérus font ravage actuellement. », a-t-elle prévenu avant d’ajouter : « Il est essentiel d’écouter son corps lorsqu’il murmure, avant qu’il ne nous le crie bruyamment ».

Le Dr. Joyce HOUNMENOU a présenté son expertise en prévention et santé cardiaque. En sa qualité de Médecin, elle a défini la santé comme étant un état de bien-être physique mental et social. Donc le bien-être c’est la santé et quand ces conditions là ne sont pas remplies dans tous ces aspects, on ne se sent pas bien.

Pour ce qui concerne le cancer du sein, elle a rappelé l’importance de la prévention pour réduire les risques de maladies graves. « Deux messages sont à retenir, il faut faire l’autopalpation. Il faut le faire après chaque cycle menstruel et il faut consulter un gynécologue au moindre doute et cela est valable pour toutes les zones de votre corps », a-t-elle indiqué.

La Directrice des Ressources Humaines de MTN Benin, Viviane SISSUH a également pris la parole, soulignant que le bien-être et la prévention sont un combat commun où « nous sommes tous concernés ». Cette déclaration a renforcé l’idée d’une approche inclusive du bien-être, en faveur d’un environnement professionnel plus sain et solidaire pour tous. « Au milieu de tout ce tumulte là, posons nous et pensons à nous », a conclu madame SISSUH.

Ce fut un moment exceptionnel d’échanges pour les femmes de MTN Bénin, qui a appris énormement sur le cancer du sein. Elles sont reparties toutes satisfaites des connaissances acquises aupèrs des deux invitées d’honneur.

Elles ont dit

Annick ATOUGBE (Graduate à MTN Bénin) : On a toujours pensé que le cancer du sein c’est pour les vieilles dames, les dames de 40 ans, 45 ans. Mais en apprenant qu’une jeune dame a développé cette maladie, ça démystifie cette idée qui fait croire que c’est une maladie destinée aux femmes âgées. Nous sommes donc toutes concernées par le cancer du sein.

De l’intervention de Nadia SABEH, je retiens qu’il est important de s’autopalper. Tout part de de là, si vous ne vous autopalpez pas, vous ne saurez pas si vous avez la maladie où pas. Il est donc important de pratiquer périodiquement l’autopalpation, allez chez un médecin et prendre des conseils.

Prendre soin de soi, ne pas s’oublier c’est ce que je retiens le plus. Si vous constatez très tôt cette que vous avez cette maladie, mieux vous avez le temps de le soigner pour vite en guérir.



Beatrix FOLYGBIN (Manager BusinessRisk à MTN Bénin) : Je suis très contente de l’occasion que MTN nous a donnée de discuter avec Nadia SABEH qui a partagé ces expériences. Nous savons tous aujourd’hui que le cancer en général et le cancer du sein est un mal qui touche particulièrement les femmes. Partager son expérience, c’est nous prévenir et nous rappeler que nous devons prendre des dispositions pour éviter cette maladie.

De l’histoire de Nadia, j’ai retenu qu’il faut tout d’abord se confier à Dieu, parce qu’au-delà de tout c’est Dieu qui a la dernière décision. Après ça, il faut fréquemment se palper et aller voir les médecins pour détecter le mal très tôt. Tôt c’est détecté, il est plus facile de le traiter. Maintenant lorsqu’on a détecté le mal il ne faut pas avoir peur de suivre les traitements. L’autre chose que j’ai retenue de l’histoire de Nadia est que chaque jour est une action de grâce. Il faut profiter de chaque jour, il prendre soin de soi-même et il faut vivre tout simplement.

Pour ceux qui n’y croire pas je peux leur dire que la maladie est vraie, le cancer en général que ce soit chez les hommes ou chez les femmes plus particulièrement le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus vont ravage.

