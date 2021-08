Moukaram Badarou investi dans ses charges de DAC

Le Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) de l’Assemblée nationale, 8è mandature, est entré officiellement en fonction ce mercredi 11 août 2021.

Nommé Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) de l’Assemblée nationale par le président de l’institution, Moukaram Badarou a pris officiellement service au parlement ce mercredi.

Le nouveau DAC a été Préfet des départements de l’Ouėmė et du Plateau.

Moukaram Badarou est membre fondateur de l’Union Progressiste (UP) et fait partie de l’équipe de coordination dudit parti dans le département de l’Ouémé. Il a été Secrétaire général du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Moukaram est le président fondateur du parti ”Conscience Citoyenne”.

M. M.

11 août 2021 par