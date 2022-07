Moov Money rehausse le niveau au Festizik Cotonou Barbecue

Le niveau monte au Festizik Cotonou Barbecue qui réunit des milliers de personnes à Canal Olympia Wloguèdè depuis le 21 juillet 2022 grâce au sponsor officiel de la 9e édition, Moov Money S.A.

Encore 2 jours et les rideaux vont tomber sur le Festizik Cotonou Barbecue. Ce dimanche 31 juillet 2022, Moov Money S.A. réserve plein de surprises aux festivaliers qui feront le déplacement. Comme Dorothée, une Française en séjour à Cotonou ou Cécile, une Togolaise qui ont reçu des gadgets, samedi 30 juillet dernier, les festivaliers vivront une expérience inoubliable à travers plusieurs activités dédiées à Moov Money et des challenges dotés de goodies à gagner. Il s’agit des challenges au profit des restaurateurs et des débits de boissons dont l’objectif est d’inciter à préférer Moov Money dans les activités, des challenges à l’endroit des hôtesses pour récompenser celles qui font les meilleurs chiffres d’affaires.

Présente à la 2e grande soirée de Moov Money sur le Festizik Cotonou Barbecue, Imelda Houanou renseigne sur ce qui attend ceux qui feront le déplacement sur Canal Olympia Wloguèdè. « C’est un évènement grandiose et il y a assez de choix. En plus de l’opportunité de se restaurer, ça permet de pouvoir se distraire en famille ou avec des amis », a indiqué la festivalière rencontrée samedi dernier sur les lieux. « Il y a des artistes qui viennent prester, il y a des jeux et on s’amuse sur le podium. C’est un très bon festival », a renchéri Lionela Agossou.

Et ce n’est pas tout, Moov Africa, le réseau auquel font confiance plus de 5 millions d’abonnés, s’est engagé à offrir une belle expérience client sur le Festizik Cotonou Barbecue. C’est à travers la mise à disposition du forfait internet de 15.500 FCFA qui donne droit à l’illimité avec une connexion assez fluide, des routeurs, des offres sur transactions Moov Money, du nouveau préfixe 58 cédé avec un crédit initial de 100 FCFA, 100 Mo offert à l’achat, un dépôt Moov Money de 100 FCFA et un Pass Bonus de 125 FCFA donnant à 270 FCFA valable 24h sur 03 mois, etc.

