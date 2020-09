Le réseau Gsm Moov Bénin à travers son initiative « Le Bus de la rentrée scolaire » a offert, en partenariat avec sa Fondation Etisalat-Bénin, des kits scolaires aux meilleurs élèves de l’Ecole Primaire Publique de Gounli commune de Covè dans le département du Zou.

La cérémonie de remise faisant en même temps office de lancement de l’opération ¨Bus¨ pour le compte du territoire national s’est déroulée samedi 19 septembre 2020 à l’EPP Gounli en présence du Directeur Général par intérim de Moov Bénin Morkkam Mohammed et des responsables de l’administration locale.

Lancé ce samedi 19 septembre 2020 pour le compte des 12 départements du Bénin, le bus de la rentrée scolaire 2020-2021 du réseau de téléphonie mobile Moov Bénin a démarré son opération dénommée « Le Bus de la rentrée scolaire » par l’arrondissement de Gounli dans la commune de Covè en offrant 300 kits scolaires composés de sac d’écoliers, cahiers, crayons, vrais dessinateurs, et des pots de colle, le tout à l’effigie et aux couleurs de Moov Bénin.

Les bénéficiaires sont les meilleurs écoliers et écolières de l’Ecole Primaire Publique de ladite localité.

Satisfaits de cette initiative qui vise à promouvoir l’excellence en milieu scolaire, tous les intervenants, du directeur de l’école ayant servi de cadre à la cérémonie, au représentant des sages, en passant par le président du bureau APE, ont salué l’initiative qui selon eux, permettra de maintenir les enfants à l’école et de soulager par la même occasion les parents d’élève qui parfois n’ont pas de moyens pour faire face à ces obligations. Ils ont exprimé toutes leurs gratitudes à la fondation Etisalat de Moov Bénin, dont le geste vient promouvoir l’éducation pour tous.

Dolorès Chabi-Kao secrétaire exécutive de la Fondation Etisalat-Bénin, a rappelé que le Bus est une opération que Moov Bénin mène depuis 2012 pour offrir chaque année des kits scolaires aux apprenants sur l’ensemble du territoire béninois des douze (12) départements du pays. Il a insisté sur le fait que les enfants vulnérables, les handicapés, les centres de promotions sociales, les écoles et les orphelinats sont les plus ciblés.

Remerciant leurs donateurs, le porte parole des bénéficiaires Mika Dako, a promis fait bon usage des kits scolaires mise à leur disposition pour un meilleur rendement scolaire 2020-2021 non seulement pour honorer parents et enseignants mais aussi et surtout Moov Bénin afin de pouvoir bénéficier davantage de dons de leur part, les années à venir.

Lançant l’opération « Bus », le Directeur Général par intérim de Moov Bénin Morkkam Mohammed, a rappelé que le premier réseau Gsm au Bénin, « Ne baissera pas sa main de bienfaiteur. Moov va toujours soutenir les couches vulnérables et les enfants talentueux », a-t-il fait savoir tout en invitant les enfants au travail bien fait.

Précisons que l’un des ambassadeurs de Etisalat-Bénin l’artiste chanteur émérite, Sagbohan Danielou avait accompagné l’événement.

Pour rester collé à l’actualité sanitaire, Moov Bénin a pris soin de faire marquer à l’endroit des bénéficiaires, les différents gestes barrières contre la propagation du Coronavirus sur les fournitures offertes.

Les temps forts de la cérémonie en images

21 septembre 2020 par