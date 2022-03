Moov Africa soutient la mission chirurgicale de Emergenza Sorrisi

La 10ème édition de la mission médicale de chirurgie plastique de réparation des becs de lièvre, des séquelles de brûlures et autres tumeurs de la face de l’ONG Emergenza Sorrisi a démarré, ce lundi 28 mars 2022, à l’hôpital de Mènontin. La Fondation Moov Africa à travers l’initiative Main dans la Main soutient ladite mission à travers la prise en charge et le traitement de quelques enfants.



Moov Africa est préoccupé par le bien-être de la population béninoise, et des enfants en particulier. A travers l’initiative Main dans la Main de sa fondation, le réseau de téléphonie mobile apporte son soutien à la mission italienne de chirurgie plastique de réparation de bec de lièvre, des séquelles de brûlures, et autres tumeurs de la face, qui a démarré ce lundi à l’hôpital de Mènontin.

Dans son message lors du lancement des activités de la mission, le directeur de l’hôpital de Mènontin s’est dit très honoré pour le choix porté sur le centre dont il a la charge. Patrick Zantangni a pris l’engagement « d’apporter sa pierre à l’édifice, et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la mission pour la satisfaction des patients […] ». En leur nom, le directeur de l’hôpital a exprimé ses remerciements à la mission italienne et à la Fondation Moov Africa.

Le représentant de Emergenza Sorrisi au Bénin, Eustache Akoto, a aussi exprimé sa gratitude à la Fondation Moov Africa, et à toute la direction générale de Moov Africa pour sa contribution au social, et son appui pour la prise en charge de certains enfants. Le soutien de Moov Africa est la preuve que le bien-être de la population béninoise est au cœur de ses actions, a-t-il souligné. Au nom de tous les enfants, Eustache Akoto a réitéré ses remerciements à la Fondation Moov Africa et émis le vœu que ses actions ne s’arrêtent pas en si bon chemin.

L’appui de la Fondation Moov Africa s’inscrit dans le cadre de l’initiative Main dans la Main développée depuis environ un an par la Fondation Moov Africa, a rappelé la secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa.

A travers cette initiative, la fondation explique à la population béninoise que le bénévolat n’est pas une question d’argent. « Le bénévolat, c’est de donner ce qu’on a », a rappelé Dolorès Chabi Kao. Elle a exprimé ses remerciements aux bénévoles italiens, et ceux de l’hôpital de Mènontin, qui vont travailler pendant environ une semaine pour « redonner le sourire aux enfants ». « La Fondation Moov Africa vient en support pour donner ce qu’elle a », a-t-elle ajouté soulignant que c’est « ensemble qu’on donnera le sourire aux enfants ».

Dolorès Chabi Kao n’a pas manqué d’exprimer sa compassion aux mamans préoccupées par la santé de leurs enfants. Pour les éditions précédentes, les enfants ont retrouvé le sourire après 05 jours de traitement, a-t-elle rappelé avant d’émettre le vœu qu’il en soit ainsi pour ceux qui vont être pris en charge dans le cadre de la 10ème mission à Mènontin.



Le représentant du ministre de la santé a, au nom du coordonnateur du programme nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, souhaité plein succès à la mission. Le soutien du ministère de la santé ne fera pas défaut, a-t-il assuré avant de procéder au lancement officiel des activités de la mission.

La cérémonie de lancement a été marquée par la présence du représentant du ministre de la justice, du représentant du ministre des affaires sociales et de la micro finance, de la coordonnatrice de la zone sanitaire Cotonou 5, du personnel soignant de l’hôpital de Mènontin, et quelques personnalités.

La 10ème mission de Emergenza Sorrisi va durer 05 jours à l’hôpital de Mènontin. Plusieurs enfants seront traités et soignés.

Moov Africa à travers sa fondation prend en charge les soins de santé et le traitement de 10 enfants.

Emergenza Sorrisi selon son représentant au Bénin a démarré ses activités humanitaires en 2011 au Bénin. Elle a assuré le traitement et l’opération chirurgicale de plus de 572 patients et consulté plus de 2288 personnes. Aucun décès n’a été enregistré à l’occasion de ses missions.

Quelques images









F. A. A.

28 mars 2022 par