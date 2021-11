Moov Africa et les boulangers aux côtés des orphelins de Claudio Migneco

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale célèbre, ce 20 novembre, la journée mondiale de l’enfance. A la veille de cette célébration, la Fondation Moov Africa soutenue par l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin s’est dépêchée aux côtés des enfants de l’orphelinat Claudio Migneco à Abomey-Calavi, les bras chargés de vivres, de pain et ses dérivés, des produits de pâtisserie et des fournitures scolaires, ce vendredi 19 novembre 2021.



La Fondation Moov Africa et les boulangers du Bénin ont honoré les enfants de l’orphelinat "Le Refuge", Claudio Migneco avec plusieurs dons à l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’enfance.

Ce geste selon Djongon Fifa Rianath, montre le degré d’engagement des deux organisations vis-à-vis des enfants en situation difficile. Très touchée par ce don qui intervient dans le contexte actuel de la crise sanitaire du Covid-19, elle a, au nom de ses camarades, exprimé sa reconnaissance aux responsables du réseau Moov Africa et aux boulangers du Bénin.

Profitant de l’occasion de la cérémonie de remise de don, Dolorès Chabi-Kao, secrétaire exécutif de la Fondation Moov Africa a reprécisé l’initiative "Main dans la Main" que conduit sa fondation.

A travers cette initiative, Moov Africa sollicite l’accompagnement des personnes qui peuvent aider la communauté, a-t-elle expliqué. « C’est une initiative par laquelle la fondation explique à la communauté qu’on n’a pas besoin d’avoir beaucoup de choses pour donner, ou qu’on n’a pas besoin de beaucoup d’argent avant de donner. On peut donner ce qu’on a », a clarifié le secrétaire exécutif, soulignant qu’à travers cette initiative, la fondation qu’elle dirige joue le rôle d’interface entre les personnes qui veulent donner mais ne savent pas où donner, et les autres qui ont le besoin mais ne savent pas où demander. L’objectif de l’initiative Main dans la Main, est de mettre en relation ces deux groupes d’acteurs, a confié Dolorès Chabi-Kao. Elle invite les autres corporations à suivre l’exemple des boulangers du Bénin, à s’unir avec la Fondation Moov Africa pour que Main dans la Main, l’on puisse faire le bonheur des enfants.

Très heureux et ému d’être avec ces enfants dont les géniteurs ne sont plus de ce monde, le président de l’association des boulangers pâtissiers du Bénin, Gervais C. Padonou, a rassuré du soutien de la corporation qu’il préside à soutenir les enfants. Le pain, les enfants en auront à satiété, a-t-il promis.

« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. Et si le Bénin peut gagner ces enfants, il sera nanti de ses fils et des compétences dont il a besoin pour son développement », a-t-il poursuivi réitérant son engagement à toujours soutenir ces orphelins.

Mieux que le pain à offrir aux enfants régulièrement, le fondé de l’orphelinat Claudio Migneco, le révérend père Roger Medji, très intéressé par l’avenir des enfants, a souhaité que quelques-uns d’entre eux aillent se faire former dans des boulangeries, ou que des boulangers viennent les former dans le centre. Ainsi, ils pourront, au delà de ce qu’on leur offre, produire le pain eux-mêmes, et par ricochet, s’auto employer.

Le fondé a exprimé ses remerciements à la Fondation Moov Africa et aux boulangers pâtissiers du Bénin.

Après l’orphelinat Claudio Migneco, Dolorès Chabi-Kao et sa délégation se sont rendues dans plusieurs autres écoles et orphelinats pour le même geste.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

20 novembre 2021 par