Mono-Dev et les femmes de Bopa adhèrent à l’UDBN

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) n’a plus de souci à se faire dans le département du Mono, précisément à Bopa pour les élections locales et communales qui pointent à l’horizon.

Le Mouvement Mono-Dev, les femmes et les jeunes de la commune ont marqué leur adhésion à la formation politique présidée par l’honorable Claudine Prudencio. Ces différentes couches de la population de Bopa entendent désormais œuvrer pour une victoire écrasante du parti au soir du 17 mai prochain.

La présidente de l’UDBN, Claudine Prudencio au cours de la cérémonie d’adhésion a félicité les jeunes et femmes de Bopa pour le choix porté sur sa formation politique. « Vous avez fait la bonne option méthodologique en matière d’engagement politique : S’afficher sans hésitation et montrer de l’Audace. De l’audace pour affronter l’adversité politique, la rude adversité politique », a-t-elle affirmé confiante que la victoire de l’UDBN aux prochaines élections communales et municipales ne se réalisera pas sans ces nouveaux adhérents. « Bopa est un gros maillon de la chaîne victorieuse de l’UDBN », a ajouté Claudine Prudencio pour qui l’heure est au « renforcement de la parole par des actes concrets sur le terrain ».

Elle dit être davantage rassurée parce que l’UDBN selon les nouveaux adhérents, est « le meilleur espace d’épanouissement politique ».

« L’UDBN est un parti qui révèle et continue à révéler les femmes et le jeunes », a rappelé l’ex député de la 7ème législature sûre des femmes et des jeunes compétents, valeureux, et résolument engagés dans la transformation des ambitions du parti.

Elle a lancé un vibrant appel à la mobilisation autour des idéaux et des enjeux de la formation politique. « Notre ambition est d’envoyer le grand nombre de femmes et de jeunes compétents dans les conseils communaux », a confié Claudine Prudencio. Elle n’a pas manqué d’indiquer que la formation politique qu’elle préside soutient les actions du Chef de l’État, son Excellence, le Président Patrice Talon. Ces actions, observe-t-elle sont visibles et parlent d’elles, et en tant que militants UDBN, composants à part entière de la mouvance présidentielle, tous les militants doivent saluer et vulgariser ces prouesses du président Talon.

F. A. A.

30 janvier 2020 par