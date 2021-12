Le conseil des ministres a procédé, mercredi 08 décembre 2021, à la prise de décrets

Le décret portant modification des statuts de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a été adopté en conseil des ministres, ce mercredi 08 décembre 2021. Le conseil a adopté également le décret portant

modalités d’application de la loi n°2018-38 du 17 octobre 2018 portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin.

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) est investie d’une mission d’intérêt général en appui aux politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique et social.

La Caisse de dépôt est une institution financière publique, chargée d’apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des investissements au Bénin. Elle assure la mobilisation et la gestion sécurisée de l’épargne et de tous les fonds réglementés, qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé, en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux du Bénin.

