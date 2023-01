Mise en quarantaine de deux lots d’Immu C-Sachet

À travers un courrier en date du mardi 24 janvier 2023, l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) a ordonné la mise en quarantaine et le retrait de deux lots de la spécialité IMMU-C SACHET B/10.

Alerte de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Selon le directeur général Chabi Yossounon, un défaut de fabrication a été constaté sur les lots 1370122 et 1380122 de la spécialité IMMU-C SACHET B/10.

« Ce défaut de fabrication se traduit par la présence d’agrégat de particules jaunâtres collés à la paroi des sachets de ladite spécialité », explique Dr Chabi Yossounon.

Il invite tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer sans délai, les boîtes des lots concernés et à mettre en quarantaine les stocks en attendant une investigation plus approfondie.

Akpédjé Ayosso

25 janvier 2023