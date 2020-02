Michel Gohou et Digbeu Cravate au cabinet de Jean-Claude Houssou

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, a reçu à son cabinet vendredi dernier, jour de la Saint Valentin, deux grandes figures de la comédie ivoirienne. Michel Gohou et Digbeu Cravate en visite à Cotonou dans le cadre de la 3ème édition du Festival Afrique du Rire sont allés rendre une visite de courtoisie au ministre de l’énergie qui est un acteur de la culture, avant leur entrée en scène.

Durant les quelques instants passés avec le ministre de l’énergie, ces artistes comédiens ont égayé le personnel du ministère.

Le rire, Michel Gohou et Digbeu Cravate accompagnés pour la circonstance de Sabastien Boko, et Thibault le magicien en ont offert au personnel du ministère de l’énergie.

Comme observateurs, ces célèbres artistes de la comédie africaine ont donné leur point de vue sur la ville de Cotonou. Pour eux, la capitale économique du Bénin a beaucoup changé au regard des grands travaux.

La disponibilité en permanence de l’énergie électrique n’a pas échappé aux artistes Michel Gohou et Digbeu Cravate qui étaient en spectacle samedi à Canal Olympia de Wologuèdè.

F. A. A.

16 février 2020 par