Message du Président de l’Union Progressiste Le Renouveau

Message de campagne président

Militantes et militants

Le dialogue avec le citoyen, afin de le déterminer à choisir les députés à l’Assemblée nationale au titre de la 9ème législature, est engagé dès ce jour, 23 décembre 2022.

Nous avons noté, avec satisfaction, la qualité de la préparation de cette échéance déterminante pour l’Union progressiste le renouveau, par chacun et par tous.

Il a fallu pour les uns, candidats à la candidature, de dépasser les frustrations légitimes nées des choix tout aussi nécessaires et exigeants, pour ne considérer que l’engagement collectif au service du Peuple.

Il a fallu pour les autres, militants de diverses obédiences politiques, dont les fusions et les adhésions condamnent la ferveur et l’enthousiasme individuels ou de groupe à s’unir sans exigence, au sein des comités en vue d’une campagne audacieuse, offensive et cohérente.

Il a fallu aux sympathisants, citoyens politiquement déterminés, jeunes et adultes, femmes et hommes, étudiants, artisans et producteurs, agents de l’Etat ou du secteur privé, se mobiliser pour rejoindre les équipes ainsi organisées, à l’effet de les renforcer et de les soutenir par leur présence, leurs moyens et leurs prières.

Il a fallu à tous, de dépasser les difficultés structurelles, relationnelles et organisationnelles pour mieux engager le Parti à conquérir la confiance des électeurs et l’honorer pour le bien de tous.

C’est pourquoi le Présidium salue en chacune et en chacun, ce sens de responsabilité politique et d’engagement militant.

A présent, chaque électeur et chaque électrice nous attendent.

Chacun est préparé pour savoir que rien ne sera épargné à l’Union progressiste le renouveau ni aux candidats que le Parti présente à l’élection.

Parce que le scrutin du 8 janvier 2023 est une étape majeure en vue de la poursuite sereine de la transformation positive durable de notre société, chacun saura se concentrer sur la qualité de la conviction de l’électeur qui, seul, a le pouvoir d’en décider.

Parce que l’Union progressiste le renouveau marque avec constance et consistance sa volonté forte à agir davantage aux côtés du Chef de l’Etat, sur les choix politiques en vue de l’accès de tous les citoyens aux services sociaux essentiels à la santé, à l’éducation, à l’eau, à l’électricité, aux infrastructures et à la sécurité, chacun sera mobilisé pour convaincre de notre capacité à en garantir la concrétisation.

Nous ne pouvons y parvenir et rendre à la campagne la qualité politique attendue qu’en nous détournant de toute tentative de diversions politiciennes fondées sur les invectives inutiles, les injures et toutes autres indignités publiques.

Nous devons démontrer à tous que notre Nation étant fraternelle, notre Parti n’a point d’autres adversaires que la pauvreté, l’insécurité, les vulnérabilités sociales et les discriminations insupportables.

Nous devons convaincre de notre détermination profonde que sont la personne humaine, dans sa complétude, et notre pays, dans sa dignité.

Le tout et partout,

Dans l’Union,

Pour le Progrès,

Par le Renouveau.

Joseph DJOGBENOU

Président de l’Union progressiste le renouveau.

23 décembre 2022 par