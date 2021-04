Message de vœux du Nouvel An du Chef de l’Etat

Béninoises et Béninois,

Mes chers compatriotes,

Célébrer la grâce de voir une nouvelle année est aussi pour nous, l’occasion d’apprécier le chemin parcouru, et d’envisager les actions ainsi que les moyens de réalisation de nos vœux.

Cet exercice permet de constater, que malgré la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de COVID-19, malgré les désagréments consécutifs à la fermeture par le Nigeria, de ses frontières toute l’année durant, notre économie affiche une croissance élevée et une résilience admirable.

C’est un motif de satisfaction collective.

C’est le signe que notre pays s’installe de plus en plus dans le cercle vertueux du sérieux, du travail bien fait et de la bonne gouvernance.

Il se métamorphose qualitativement.

Le rêve béninois prend ainsi corps progressivement grâce aux performances que nous réalisons dans tous les secteurs pour renforcer notre tissu économique et améliorer nos conditions de vie.

Nous commençons à acquérir une réelle conscience de nous-mêmes et de nos potentialités.

La culture des résultats recommence à nous habiter et ne doit plus jamais nous quitter.

Cette belle mutation qui s’observe ne doit pas nous surprendre. Si elle se produit, c’est bien parce que nous en sommes capables.

Notre histoire n’est-elle pas jalonnée de nombreux défis que nous avons toujours su relever ensemble ?

C’est la preuve que nous avons toujours été un grand peuple. Nous sommes le pays de Béhanzin, de Bio Guerra, de Kaba. Nous sommes le pays des intrépides Amazones.

Nous sommes le Bénin, pays insubmersible au passé si glorieux et à l’avenir encore plus prometteur.

Mes chers compatriotes,

En cet instant si solennel, je veux vous dire ma fierté de voir notre équipe, l’équipe Bénin, reprendre confiance en elle-même et recommencer à gagner.

Etre le capitaine d’une telle équipe de femmes et d’hommes travailleurs, de plus en plus intègres, est la plus belle chose qui me soit arrivée.

Oui, servir notre pays au dessein si grand, servir notre peuple aux qualités remarquables, est une expérience formidable, irremplaçable.

Après avoir parcouru la plupart de nos communes, j’ai pu percevoir votre satisfaction et votre grande adhésion à la dynamique enclenchée qui pose réellement les bases de notre développement durable et qui permet de regarder l’avenir avec encore plus de foi et de sérénité.

Pour ma part, je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu’ensemble nous avons engrangés ces dernières années.

Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République.

Je resterai ce serviteur déterminé d’une Cause si grande, si noble, si inspirante : le Bénin, mon pays.

Maintenant que nous commençons à retrouver nos repères, ne les laissons plus jamais disparaître.

Entretenons-les, renforçons-les afin qu’ils soient toujours le ferment de notre action pour le Bénin.

C’est ainsi que nous ferons du Bénin un pays de plus en plus grand, où il fera bon vivre pour les uns et les autres.

Aussi voudrais-je vous exhorter, mes chers compatriotes, à ce sursaut individuel et collectif pour entretenir la renaissance amorcée de notre pays et la perpétuer dans le temps.

Ensemble, nous en sommes capables.

Pour nous porter sur ce chantier tout au long de l’année nouvelle, je nous souhaite une bonne santé, et tout particulièrement à celles et ceux d’entre nous qui en ont davantage besoin.

Je nous souhaite de l’inspiration positive, encore plus de génie et de générosité au service de notre pays.

Bonne année 2021.

31 décembre 2020 par